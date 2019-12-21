اونلاين | يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ليفربول LIVERPOOL

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مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم بث مباشر ليفربول وفلامنجو عبر الخليج 365 الرياضي سيكون المدرب البرتغالي جورجي خيسوس عقبة أساسية أمام ليفربول الإنجليزي الباحث عن التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى، عندما يضع خبرته الأوروبية على رأس الإدارة الفنية لفلامنجو البرازيلي، في مواجهة الألماني يورجن كلوب.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو ستكون المباراة التي يستضيفها ستاد خليفة الدولي في الدوحة السبت، اختبارا بين مدربين لكل منهما فلسفته ومقاربته، لكن القاسم المشترك بينهما هو التأثير الإيجابي الذي حققه كل منهما على فريقه، وإن بفترات متفاوتة.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو فالألماني أعاد بناء ليفربول بشكل تدريجي منذ توليه مهامه عام 2015، وأوصله في الموسم الماضي الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، ويضعه هذا الموسم أقرب من أي وقت مضى أمام فرصة تتويج في الدوري الإنجليزي، طال انتظاره لثلاثة عقود.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو في المقابل، كان لخيسوس أثر أسرع على الفريق البرازيلي الذي تولى تدريبه في يونيو الماضي، اذ قاده خلال الأشهر الماضية الى لقبي الدوري البرازيلي للمرة السادسة والأولى منذ 2009، ولقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1981.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو الليفر يعول على مهارات نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، واستغلال التشجيع الجماهيري الكبير الذي يلاقيه صلاح في بلد عربي تقام به البطولة، وهذا ما تحدث عنه كلوب صراحة أكثر من مرة منذ وصوله إلى قطر.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو | موعد مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

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تقام مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو | ملعب مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

تقام مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي بالدوحة عاصمة قطر.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو | تذاع مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية على قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1، والكاس 3 إتش دي، والكاس 6 إتش دي.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو | معلق مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

يعلق على مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية كل من خليل البلوشي وأحمد الطيب وحفيظ دراجي.