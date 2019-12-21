رياضة | فايلر يفاجيء الشحات وأفشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يفاجيء الشحات وأفشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بتحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الاتحاد السكندري بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها السبت القادم في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الأحد؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الاثنين.

كما عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع ثنائي الفريق حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في بداية مران الفريق ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بعد الفوز في أول سبع جولات بالمسابقة المحلية.

وانتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الحارس قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية خفيفة في مران الفريق أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.