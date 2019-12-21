رياضة | فتحي والسولية يعودان لتدريب الأهلي استعدادا للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي والسولية يعودان لتدريب الأهلي استعدادا للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم أحمد فتحي وعمرو السولية، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

وشارك فتحي في المران الجماعي بعد زوال الورم عن ركبته، فيما تعافى السولية من نزلة البرد التي اشتكى منها مؤخرا وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

وغاب فتحي والسولية عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة التاسعة بالدوري، وشاركا اليوم في المران الجماعي، مؤكدين جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.