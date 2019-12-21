رياضة | يوفنتوس يظهر بأسماء باللغة العربية في السعودية (صور)

وتواجد ضمن أفراد البعثة كل من جورجيو كيلليني مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب تشيزني، وأليكس ساندرو، وجميع لاعبي السيدة العجوز.

وغير نادي يوفنتوس أسماء لاعبيه على القمصان إلى اللغة العربية احتفاءً بإقامة السوبر الإيطالي في السعودية.

حراسة المرمى: تشيزني - بوفون - بينزوليو

خط الدفاع: دي تشيليو - كيلليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني - ديمريل

خط الوسط: بيانيتش - رامسي - ماتويدي - إيمري كان - رابيو - بينتانكور

خط الهجوم: رونالدو - ديبالا - كوستا - كوادرادو - بياتسا - هيجواين - بيرنارديسكي.

وسيخوض يوفنتوس لقاء السوبر الإيطالي، بصفته بطل الدوري، بينما سيخوض لاتسيو المباراة بصفته بطل الكأس.

ومن المقرر أن يخوض يوفنتوس الإيطالي، المباراة بقمصان تحمل أسماء اللاعبين باللغة العربية لأول مرة في تاريخه، تقديرًا لليوم العالمي للغة العربية.

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كشف حساب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن قميص لاعيبه الفريق الذين سيشاركون به خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، المقرر ان يُقام يوم الأحد المُقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وكتب الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلًا " أن النادي تعاقد مع الخطاط السعودي المغربي شاكر كشغري لتصميم أسماء وأرقام اللاعبين لتظهر بشكل رائع في المباراة".

وقال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في النادي الإيطالي " من خلال تلك الخطوه، يُثبت يوفنتوس انه قريب من مشجعيه وعشاقه في جميع أنحاء العالم".

وتابع" وهذا يؤكد استكشاف مناطق جديدة حول العالم، وخاصة بعد التعاون مع الفنان العظيم شاكر كشغري، هذا أمر رائع يزيد من خصوصية مباراة كبيرة ومهمة مثل كأس السوبر الإيطالي".

وعلى الصعيد الاخر أعرب الخطاط شاكر كشغري، أن الكبرياء والعاطفة والشعور ضمن جذور الثقافة العربية، كما هو الحال في كرة القدم بالإضافة للاعبين والمشجعين حول العالم".

وأكمل حديثه " يُعد الخط العربي من أقدم التقاليد، بينما تزداد أهمية دور كرة القدم في المجتمع، وأن هذا التصميم يوحد ويجمع بين الجانبين ".

ومن المنتظر أن يتم طرح القميص الخاص في متجر يوفنتوس الرسمي على موقع الإنترنت بالإضافة إلى متجري يوفنتوس في تورينو وميلانو ".

ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد لاتسيو الإيطالي، مساء غدٍ الأحد 22 ديسمبر الجاري، على ملعب الملك سعود بالرياض، على لقب السوبر الإيطالي