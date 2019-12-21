رياضة | موعد تطبيق تقنية VAR فى الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تطبيق تقنية VAR فى الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR ببطولة الدوري المصري خلال مباريات الدور الثانى من المسابقة التى يتصدرها النادي الأهلى برصيد 21 نقطة من الفوز خلال 7 مباريات.

واتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عدة خطوات إيجابية لتنفيذ التقنية خلال شهر فبراير المقبل وتطبيقها رسميًا، وسيتم تدريب الحكام على التقنية، ولن تتعدى مرحلة تدريب الحكام شهر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع ال VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية .

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أعمال الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني منذ يومين الذي تطرق أيضا إلى ماتم من مفاوضات بشأن الكرة الموحدة لمسابقة الدوري التي سيتم العمل بها بدءا من الدور الثاني للمسابقة.