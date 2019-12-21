رياضة | برشلونة يكسر إنتر ميلان في "فيدال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكسر إنتر ميلان في "فيدال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي برشلونة الإسباني سعر بيع التشيلي أرتورو فيدال في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن برشلونة سينظر في العروض التي لا تقل قيمتها المالية عن 25 مليون يورو.

ولا يعد فيدال راضيًا عن وضعه في كامب نو، حيث يرغب في المشاركة باستمرار، وهو ما لا يتوفر حاليًا تحت قيادة إرنستو فالفيردي والذي يدفع به كبديل في معظم المباريات، وهو ما قد يقل أيضًا مع عودة آرثر ميلو من الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن فيدال يفضل العودة إلى إيطاليا، وتحديدًا من بوابة إنتر ميلان، والذي يقوده أنطونيو كونتي، حيث يعرف الرجلان بعضهما جيدًا منذ أن عملا سويًا في يوفنتوس.