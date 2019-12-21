رياضة | قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو اليوم مجانا في نهائي مونديال الأندية| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو اليوم مجانا في نهائي مونديال الأندية| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو تقام مباراة المنتظرة فى نهائي كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر على أراضيها يوم السبت 21/12/2019، ويواجه فريق ليفربول الإنجليزى منافسه فريق فلامنجو البرازيلي على ملعب خليفة الدولي، ويأمل الليفر فى كتابة التاريخ وتحقيق الكأس العالمية، فيما يطمح فلامنجو لخطف اللقب لصالحه والتتويج به وننقل اليكم 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو

ننقل اليكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو اليوم مجاناُ فيما يخوض فريق فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأمريكى الجنوبى النهائي الأول له فى كأس العالم للأندية، ويسعى الفريق لخطف اللقب لصالحه، كما يأمل فى فرض سيطرته وتحقيق الانتصار والفوز على بطل أوروبا.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول اليوم في نهائي كأس العالم للأندية بينما يطمح لاعبو فلامينغو البرازيلي فى تسجيل أسمائهم في طريق العالمية وتسجيل العديد من الأهداف فى البطولة العالمية، كما يسعون للتسجيل فى الفريق الأشهر عالميا فريق الليفر ليكونو أو فريق برازيلى يسجل فى شباكهم، ويتمسك لاعبو فلامنجو فى تحقيق الكأس لصالحهم والتمسك بأحلامهم وطموحاتهم.

بينما بدأ فريق فلامنجو مشواره من نصف النهائي بمواجهة فريق الهلال السعودى والذى نجح فى إقصاء فريق الترجى التونسى من ربع النهائي بنتيجة 1-0، وحقق فلامنجو الفوز على الهلال بنتيجة 3-1 فى المباراة القوية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنجو

تقام المباراة النهائية والختامية فى بطولة كأس العالم للأندية بين فريقى ليفربول وفلامنجو يوم السبت 21/12/2019، وتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة الكبرى، وفى الساعة 20:00 بتوقيت السعودية وقطر الدولى، وفى تمام الساعة 17:00 بالتوقيت الدولي غرينتش.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول اليوم

كما يذكر أنه سوف يتم نقل اللقاء المرتقب على شاشة قناة bein sport hd1، بجانب نقل استوديو تحليلي كبير يضم العديد من المعلقين لتحليل أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء، كما سيتم نقل احتفالية التتويج للفريق الفائز بكأس البطولة وتسليم الميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة ليفربول وفلامنجو نهائي كأس العالم للأندية

canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13

rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19

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sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات

Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

تردد قناة Alkass Three

على النايل سات

11919 استقطاب افقي

معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

على العرب سات

تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500 التصحيح ¾