رياضة | الأهلي يستعيد أحمد فتحي أمام الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد أحمد فتحي أمام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة في الركبة عقب مباراة حرس الحدود قبل الأخيرة، وغاب بسببها عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني علما بأن الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين.

