رياضة | الطحان يحصل علي دورة المراقبة الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطحان يحصل علي دورة المراقبة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل سامي الطحان رئيس لجنة الحكام بالدقهلية علي دورة المراقبة الدولي تحت إشراف لجنة من الاتحاد الدولي فيفا بمقر اللجنى الرئيسية بالقاهرة عقب عدى إختبارات وبرفقه 14 حكم معتزلين آخرين.

يذكر أن "الطحان" رئيس لجنة الحكام بالدقهلية وكان أحد الحكام الحاصلين علي الإشارة الدولية كحكم ساحة ثم تم تعيينه من قبل اللجنة الرئيسية وحتي الآن كرئيس لجنة حكام الدقهلية.

كما أعرب الطحان عن بالغ سعادته وإنتمائه لمنظومة التحكيم المصري التي هي تعد مفخرة لأي من يشارك فيها بالعمل وحصوله علي شهادة المراقبة الدولية، هي نقطة ايجابية وعظيمة في تاريخه.

وصرح أيضا انه يسعي من خلال عقد إجتماعات مع الحكام الجدد والترقي والدرجة الأولي للتطوير من حكام الدقهليه كما ذكر أنه يوجد عدد من حكام الدقهلية الصاعدين الآن ترتبط أسمائهم بالمباريات القوية سواء في الدرجة الثانية أو الدوري الممتاز.