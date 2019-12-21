رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري

وأضاف عبد الحفيظ أن حالة ربيعة تحسنت وأصبح جاهزا لمباراة الاتحاد مؤكدا قدرة اللاعب على المشاركة والتواجد في الحسابات الفنية للمباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر .

وكان ربيعة قد غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة متأثرا بآلام العضلة الخلفية قبل أن يعلن عبد الحفيظ جاهزية اللاعب بعد تعافيه من الإصابة.

ويمتلك الأهلي 21 نقطة يعتلي بها صدارة الدوري الممتاز بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات؛ على حساب سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والجونة برباعية نظيفة، ووادي دجلة بثلاثية دون رد، وحرس الحدود بهدف نظيف، والإسماعيلي بنفس النتيجة.