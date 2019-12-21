رياضة | خطة "هازارد" تضم كيليان مبابي لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة "هازارد" تضم كيليان مبابي لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعان نادي ريال مدريد الإسباني بخطة نجمه إدين هازارد لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسباني أن كيليان مبابي يماطل في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان للعب للنادي الملكي وهي نفس الطريقة التي رحل بها هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد.

ويحاول باريس سان جيرمان حاليًا التوصل لاتفاق مع مبابي من أجل تجديد عقده، ولكن دون جدوى، وفي حالة فشل سان جيرمان في التوصل لاتفاق مع مبابي على الأقل قبل نهاية الموسم المقبل، سيكون القرار إما بيعه في صيف 2021، أو الرهان والحفاظ عليه حتى صيف 2022 ومن ثم رحيله مجانًا.