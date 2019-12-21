رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ومونتيري.. مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري اليوم بث مباشر رابط مجاني Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ومونتيري.. مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري اليوم بث مباشر رابط مجاني Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري حيث يخوض فريق الهلال السعودى بطول دورى أبطال أسيا مباراة تحديد المركز الثالث والأخيرة له فى بطولة كأس العالم للأندية، ويأمل زعيم أسيا فى تحقيق الانتصار الأخير له وتحقيق المركز الثالث والتتويج بالبرونزية، كما يطمح هلال نجد فى خطف البطاقة الأخيرة وحصد ميدالية قبل رحلته للعودة، ويطمح الموج الأزرق فى تقديم الأداء الفنى المميز والمقنع وترك بصمة جيدة في البطولة العالمية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري

وكان مونتيري قد حقق لقب كأس الكونكاكاف ليتأهل لكأس العالم للأندية، وشارع فى ربع النهائى أمام فريق السد صاحب الأرض وفاز عليه بنتيجة 3-2، ثم تأهل لنصف النهائى وملاقاة فريق ليفربول الإنجليزى وخسر فى الثوانى الأخيرة بنتيجة 2-1 .

تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال ومونتيري اليوم

يبحث محبي الهلال السعودي الان عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال ومنير مشاهدة مباراة الهلال اليوم عبر شاشتها واليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري فى تحددي المركز الثالث لبطولة كأس العالم للاندية كما يلي:-

تردد قناة الكأس 3 اتش دي Alkass Three HD على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11919 أفقي بتعليق سمير اليعقوبي.

قناة الكأس 3 اتش دي على القمر عرب سات بتردد 12245 عمودي.

تردد 20Mediaset SD/HD

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وهى قناه مفتوحة على الاجهزة التي تدعم Multistream

بيانات جهاز الاستقبال

DVB-S2/8PSK

MPEG-2

MPEG-4

Multistream

PLS: Gold+

262140