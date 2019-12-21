رياضة | قائد ليفربول يبريء فيرمينو وأليسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول يبريء فيرمينو وأليسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوردان هيندرسون قائد فريق ليفربول على أن فريقه حضر إلى الدوحة من أجل التتويج بلقب كأس العالم للأندية وإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويواجه ليفربول في السابعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره جريميو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية على ستاد خلفية الدولي.

وأضاف هيندرسون في تصريحات لوسائل إعلامية :"أردنا المجيء وأردنا الوصول إلى النهائي ونريد الفوز، لقد قمنا بالشيء الأول عن طريق الوصول إلى النهائي والآن نريد الفوز به".

وتابع :"جئنا إلى قطر للفوز بالنهائي، ونريد أن نحقق أداءً جيدًا للفوز بكأس آخر".

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وزاد :"لقد وجدنا طريقة للفوز مرة أخرى في النهاية. نحن هناك حيث أردنا أن نكون ونأمل أن نجد طريقة للفوز مرة أخرى اليوم السبت أيضًا".

وأشار :"هذه هي عقلية هذا الفريق. كانت مباراة صعبة (ضد مونتيري) لكني متأكد من أنها ستكون صعبة مرة أخرى اليوم لأنهم خصم قوي آخر".

وأوضح : "إذا كان المدرب يحتاجني للعب في قلب الدفاع مرة أخرى، فإنني سأفعل ذلك. أنا هنا لمساعدة الفريق".

وأتم حديثه :"لم يخبرنا فيرمينيو وأليسون بأي شيء عن فريق فلامينجو أول شيء كان يتعين علينا القيام به هو التأكد من أننا كنا في النهائي".