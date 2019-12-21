رياضة | رئيس هيلاندرز يتولى رئاسة بعثة بلاتينيوم ستارز في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيلاندرز يتولى رئاسة بعثة بلاتينيوم ستارز في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، عن تعيين كينيث ملوفي رئيس نادي هيلاندرز الزيمبابوي رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في القاهرة لمواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء قرار تعيين رئيس نادي مُنافس، ليثير التساؤلات حول أهمية ذلك الأمر أن يتم تعيين رئيس فريق في بطولة محلية، على بعثة فريق غير الذي يرأسه بالبطولات الإفريقية لكن السبب الحقيقي أن الاتحاد الزيمبابوي هناك له الحق في اختيار رئيس البعثة من أي ناد حسبما يشاء.

وأفاد موقع "شرونكيل الزيمبابوي" أن الأمر لم يتم توضيحه بشكل كامل في هذه النقطة تحديدًا، بعدما تم اتخاذ قرار بعدم تعين أي شخص من بلاتينيوم ستارز، لتلك الرحلة.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأول بنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الشهر الجاري لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويلعب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الأهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

وكان الأهلي، تلقى هزيمة في افتتاح دور المجموعات أمام النجم الساحلي، في تونس بهدف دون رد، فيما حقق فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف بالقاهرة في الجولة الثانية.

ويحتل النجم الساحلي التونسي، صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الأهلي ثانيًا برصيد 3 نقاط، والهلال السوداني برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، بينما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في مؤخرة الجدول بدون أي نقاط.