رياضة | أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر لاعبه محمود متولي للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

ويخشى فايلر من عدم لحاق رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بمباراة الاثنين المقبل أمام زعيم الثغر بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لذلك بدأ في تجهيز متولي.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإسماعيلي ولم يتمكن من استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة 64 من عمر اللقاء وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.

ويخضع ربيعة لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية أو خوض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

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وبدأ الجهاز الفني للأهلي في تجهيز محمود متولي مدافع الفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الفريق لمدة 3 أشهر كاملة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني علما بأن الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين.