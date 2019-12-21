رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد فلامينجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد فلامينجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع ليفربول للتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يواجه نظيره فلامينجو البرازيلي مساء اليوم السبت على ستاد "خلفية الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي مونديال الأندية.

ويأمل رجال المدرب الألماني يورجن كلوب في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي ومواصلة سلسلة نتائجهم المميزة.

واستقر كلوب على تشكيل ليفربول في مباراة اليوم أمام فلامينجو والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : أليسون

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خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - نابي كيتا

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روربيرتو فيرمينيو.