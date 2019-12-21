شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حسام حسن يواصل هوايته في تعطيل مسيرة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقتنص فريق الكرة بنادي سموحة نقطة غالية في مشواره بالدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019-2020، بقيادة مديره الفني حسام حسن، إثر تعادله سلبيًا بدون أهداف أمام نظيره الزمالك بملعب القاهرة الدولي، أمس الجمعة، بمنافسات الجولة التاسعة للمسابقة.

وعلى مدار تاريخ حسام حسن التدريبي، استمر في ممارسة هوايته في تعطيل مسيرة القطبين الأهلي والزمالك خلال توليه المهمة الفنية لأكثر من فريق بالممتاز منذ موسم 2007-2008.

وفي أول موسم تدريبي له، قاد حسام حسن المصري البورسعيدي في منتصف موسم2007-2008، واستطاع تحقيق انتصارًا غاليًا من قلب القاهرة على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحملت ثنائية المصري توقيع أحمد جلال ومحمد عاشور الأدهم.

وفي الموسم التالي 2008-2009 تمكن حسام حسن من قيادة المصري لاسقاط الأهلي في ملعب بورسعيد بثنائية تاريخية لمحمد جابر وأحمد شديد قناوي، والتفوق على نظيره البرتغالي مانويل جوزيه.

وعاد حسام حسن لقيادة المصري البورسعيدي من جديد في موسم 2011-2012، ليتمكن من قيادة الفريق للفوز على الأهلي بنتيجة 3/1 في بورسعيد، في مباراة لاتفضل جماهير الكرة المصرية تذكر الأحداث العصيبة والمؤسفة التي أعقبتها.

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وتولى حسام حسن تدريب الاتحاد في موسم 2014-2015 وتمكن من قيادة زعيم الثغر لانتصار تاريخي على حساب الأهلي بملعب القاهرة بنتيجة 4/1.

موسم 2015-2016 شهد أيضًا اقتناص حسام حسن 5 نقاط في مواجهة القطبين أثناء قيادته للمصري البورسعيدي، حيث فاز على الأهلي بنتيجة 3/2 في الدور الثاني عقب تعادل إيجابي بنتيجة 2/2 في لقاء الدور الأول، بالإضافة إلى تعادل إيجابي أمام الزمالك بالإسكندرية حسم به التعادل لمصلحة الفريق الأحمر.

وفي موسم 2016-2017، استطاع حسام حسن التفوق على الزمالك بثنائية نظيفة في برج العرب بنصف نهائي كأس مصر، كما انتزع تعادلًا أمام الأهلي في لقاء الدور الثاني للدوري بنتيجة 1/1.

ونجح «العميد» في الموسم الأخير له مع المصري في 2017-2018 في التفوق على إيهاب جلال والفوز على الزمالك في برج العرب بهدف نظيف شهير سجله إسلام عيسى بضربة رأسية.

وفي ولايته القصيرة لبيراميدز، جمع حسام حسن 4 نقاط من مواجهتين أمام الأهلي والزمالك، ففاز على الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وحصد نقطة التعادل أمام الأبيض بعد مباراة مثيرة شهدت تسجيل 6 أهداف.

وحصد حسام حسن أولى نقاطه في مواجهة القطبين خلال ولايته لسموحة بالتعادل أمام الزمالك بالقاهرة، أمس الجمعة، بمنافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز موسم 2019-2020.

بقى أن نذكر أن حسام حسن قد واجه الأهلي خلال تدريبه للزمالك في 6 مباريات بواقع 4 في الدوري وواحدة في الكأس وأخرى بالسوبر، وحقق 5 تعادلات (منهم تعادلًا حسم الأحمر بعده الانتصار بركلات الترجيح) ونال خسارة وحيدة.