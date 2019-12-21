شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «إيمري» على تولي «أرتيتا» قيادة أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني السابق لأرسنال، على قرار إدارة النادي الإنجليزي تعيين مواطنه مايكل أرتيتا في محله.

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وقال «إيمري» لـ«بي بي سي»: «هو حقًا مستعد لاتخاذ خطوته القادمة، لقد كان في أرسنال من قبل وفي الدوري الإنجليزي، كما عمل مع بيب جوارديولا (المدير الفني لمانشستر سيتي)».

وأضاف المدرب السابق للجانرز عن خليفته: "أعتقد أنه قرار جيد وأفضل أيضًا أن يكون قرارًا جيدًا».

وكان أرسنال قد أعلن، صباح أمس الجمعة، تعيين مايكل أرتيتا كمدير فني للفريق ليتسلم المهمة من المدرب المؤقت فريدريك ليونبيرج، الذي تولى الفريق عقب الإطاحة بـ«إيمري» من منصبه قبل بضعة أسابيع.