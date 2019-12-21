برشلونة يستعد للتخلي عن نجم الفريق في "الميركاتو" الشتوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
أفادت الصحيفة الإسبانية موندو ديبورتيفو ، أن برشلونة مستعد لسماع العروض المقدمة للاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو، في يناير.
يعد هذا التوجه مخالفاً تماماً لما كان عليه النادي الكاتالوني في الصيف الماضي تجاه ظهيره الأيمن، حيث اعتبر برشلونة سيميدو غير قابل للبيع.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن برشلونة رفض عروضاً قوية للغاية قدمت لصاحب (26 عاماً) في الصيف، حيث وصلت قيمتها إلى 40 مليون يورو.
وتشير الصحيفة الكاتالونية رغم ذلك إلى أن السكرتير الفني للبارسا، الفرنسي إيريك أبيدال، مستعد للاستماع للعروض المقدمة من أجل سيميدو في السوق الشتوية.
وأضافت صحيفة موندو، أن برشلونة منفتح كذلك على سماع العروض المُقدمة للسنغالي موسى واجي في يناير.
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