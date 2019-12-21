شكرا لقرائتكم أحمد فتحي وعمرو السولية جاهزان للمشاركة أمام الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتعرض فتحي للإصابة في الركبة عقب مباراة حرس الحدود قبل الأخيرة، وغاب بسببها عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة.
وفى نفس السياق، تعافى عمرو السولية لاعب وسط الفريق، من نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرًا وحرمت الفريق من جهوده في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.
وأضاف الجهاز الفني أن السولية سيكون متواجدا ضمن الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة، ومع إعلان جاهزيته للمباريات خاصة بعدما تدرب اللاعب صباح أمس الجمعة.
ويختتم لأهلي استعداده غدا الأحد لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الاثنين.
ويتصدر الأهلي قمة جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 7 مباريات خاضهم الأحمر.
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