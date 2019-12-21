الارشيف / اخبار الرياضه

رامي ربيعة جاهز للمشاركة أمام الاتحاد السكندري فى الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم رامي ربيعة جاهز للمشاركة أمام الاتحاد السكندري فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى أن رامى ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز.

أضاف عبد الحفيظ أن حالة اللاعب تحسنت، وأصبح جاهزا لمباراة الاتحاد، مؤكدا قدرة اللاعب على المشاركة والتواجد فى الحسابات الفنية للمباراة وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر .

Advertisements

وكان ربيعة قد غادر مباراة الإسماعيلى الأخيرة متأثرا بآلام العضلة الخلفية قبل أن يعلن عبد الحفيظ جاهزية اللاعب بعد تعافيه من الإصابة.

ويمتلك الأهلى 21 نقطة يعتلى بها صدارة الدورى الممتاز بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى سبع مباريات؛ على حساب سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربى برباعية نظيفة، وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والجونة برباعية نظيفة، ووادى دجلة بثلاثية دون رد، وحرس الحدود بهدف نظيف، والإسماعيلى بنفس النتيجة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي ربيعة جاهز للمشاركة أمام الاتحاد السكندري فى الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا