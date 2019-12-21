شكرا لقرائتكم رامي ربيعة جاهز للمشاركة أمام الاتحاد السكندري فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى أن رامى ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز.

أضاف عبد الحفيظ أن حالة اللاعب تحسنت، وأصبح جاهزا لمباراة الاتحاد، مؤكدا قدرة اللاعب على المشاركة والتواجد فى الحسابات الفنية للمباراة وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر .

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وكان ربيعة قد غادر مباراة الإسماعيلى الأخيرة متأثرا بآلام العضلة الخلفية قبل أن يعلن عبد الحفيظ جاهزية اللاعب بعد تعافيه من الإصابة.

ويمتلك الأهلى 21 نقطة يعتلى بها صدارة الدورى الممتاز بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى سبع مباريات؛ على حساب سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربى برباعية نظيفة، وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والجونة برباعية نظيفة، ووادى دجلة بثلاثية دون رد، وحرس الحدود بهدف نظيف، والإسماعيلى بنفس النتيجة.