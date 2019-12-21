شكرا لقرائتكم سر الجدل الدائر بين مديرة الكرة فى طنطا وحكم مباراة المقاصة بسبب ضربة الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت الدقيقه ٨١ من عمر الشوط الثانى قد شهدت جدلا كبيرًا حول إحتساب حامل الرايه ممدوح مصطفى إسماعيل ضربة جزاء لصالح المقاصه داخل منطقة جزاء طنطا دون أى تلامس بين اللاعب والمهاجم مما تسبب فى اعتراض الجهاز الفنى لطنطا وتم بعدها طرد أيمن المزين المدير الفنى للفريق للإعتراض.
وكان عكاشة قد أكد أنه توجه إلى حكم اللقاء والذى أكد له أنه اضطر إلى احتسابها حتى لا يتسبب فى إحراج المساعد والذى أسرع بعد رفع الرايه إلى الدخول الى منطقه الجزاء دون الرجوع للحكم ، مشيراً أن الحكم عقب اللقاء اعترف للمزين بأنه تسرع فى طرده موضحا أنه قام بذلك لإحتواء الموقف.
يذكر أن طنطا يحتل المركز الحادى عشر برصيد تسع نقاط ويستعد الفريق للقاء أسوان الثلاثاء المقبل على ملعب طنطا.
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