شكرا لقرائتكم الزمالك يشترط تطبيق سيناريو احتراف محمد صلاح لرحيل مصطفي محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي الزمالك، شروط خاصة للموافقة على رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق، للاحتراف الخارجي، خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه الملفت للنظر، خلال الفترة الأخيرة وحصوله على لقب هداف كأس أمم أفريقيا للشباب التى اقيمت فى مصر الشهر الماضي، حيث يرحب النادي برحيل مهاجمه الواعد لكن بنفس سيناريو احتراف محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، منذ 7 سنوات لصفوف بازل السويسري من نادي المقاولون العرب.

وبعد دخول مصطفي محمد دائرة اهتمام بعض الأندية الأوروبية، وتلقيه عرضا رسميا من بلجيكا وعرضا شفهيا من فرنسا، أيقن مسئولو الزمالك، أن أيام اللاعب داخل النادي أصبحت معدودة، لذا يجب تحقيق أكبر استفادة من رحيله واستغلال توهجه الكروي فى الفترة الحالية، مع رغبته الملحة للاحتراف الخارجي.

وحدد نادي الزمالك بشكل مبدئي، تقاضي 5 ملايين يورو، للموافقة على رحيل مصطفي محمد فى الفترة القادمة، ولم يتوقف الأمر عند المقابل المادي فقط حيث وضع النادي الأبيض شرطا إجباريا، وهو ضرورة وجود بند فى عقد بيع خدمات اللاعب يقضي بحصول القلعة البيضاء، على قيمة مالية إضافية، نظير انتقال اللاعب لأى نادي مستقبلا، بهدف تحقيق أكبر قيمة مالية ممكنة.

شرط الزمالك الجديد، سبق لنادي المقاولون العرب وضعه فى عقد بيع محمد صلاح، حيث يتقاضي مسئولو ذئاب الجبل، 4% من قيمة انتقال الفرعون المصري لأى نادي وهو ما حدث بعد رحيله لأكثر من نادي أوروبي بعد رحلته مع بازل السويسري حيث لعب لصفوف تشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول، ولا يزال النادي الأصفر يتقاضي قيمة مالية بعد انتقال محمد صلاح لأى نادي، حيث يسدد نادي روما فى الوقت الحالي، للمقاولون نسبته من انتقال الفرعون لصفوف ليفربول منذ عامين.