ردا على تفاوض الأندية مع مدرب الذئاب.. المقاولون: عماد النحاس "يخصنا"

جدة - عمرو شويل استنكر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، محاولات بعض الأندية في الدوري المصري ، الدخول في مفاوضات مع عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل خلال الفترة الحالية.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : وجود أي مفاوضات هو أمر غير مقبول ولا أعتقد أن لوائح اتحاد الكرة تؤيد ذلك، وغير منطقي من جانب بعض الأندية أن تدخل في مفاوضات مع مدرب متعاقد مع نادي آخر، عقد النحاس يمتد معنا لثلاث مواسم بدأت بالموسم الجاري ولا نقبل بالرحيل.

أضاف المشرف على المقاولون: أخلاقيات عماد النحاس لن تقبل بأي إغراءات مادية مهما كانت قيمتها، أعطانا كلمته من البداية وندعمه للبقاء مع الفريق وتحقيق هدفنا بإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

واستطرد محمد عادل: المفاوضات تكون مقبولة فقط إذا كانت من جانب المنتخب الوطني لكن من الأندية هذا أمر غير طبيعي وغير مقبول.

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ونجح عماد النحاس في قيادة المقاولون العرب للمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، خلف الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحادة.

وكانت أنباء قد ترددت عن دخول أندية مصر المقاصة وبيراميدز في مفاوضات مع عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل بعد النجاحات الأخيرة التي حققها مع المقاولون في مسابقة الدوري.