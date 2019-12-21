شكرا لقرائتكم ردا على تفاوض الأندية مع مدرب الذئاب.. المقاولون: عماد النحاس "يخصنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف المشرف على المقاولون: أخلاقيات عماد النحاس لن تقبل بأي إغراءات مادية مهما كانت قيمتها، أعطانا كلمته من البداية وندعمه للبقاء مع الفريق وتحقيق هدفنا بإنهاء الموسم في المربع الذهبي.
واستطرد محمد عادل: المفاوضات تكون مقبولة فقط إذا كانت من جانب المنتخب الوطني لكن من الأندية هذا أمر غير طبيعي وغير مقبول.
ونجح عماد النحاس في قيادة المقاولون العرب للمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، خلف الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحادة.
وكانت أنباء قد ترددت عن دخول أندية مصر المقاصة وبيراميدز في مفاوضات مع عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل بعد النجاحات الأخيرة التي حققها مع المقاولون في مسابقة الدوري.
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