قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد رجال استعدادا لأمم أفريقيا فى تونس

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جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد كرة اليد عن القائمة النهائية لقوام المنتخب الوطنى للرجال التى حددها المدير الفنى الأسبانى روبيرتو جارسيا باروندو والخاصة بسفر الفريق لأداء معسكر تدريبى فى كل من صربيا والسويد والذى سيقام خلال الفترة من 25 ديسمبر الجارى وحتى الخامس من يناير المقبل ضمن خطة الجهاز الفنى استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية للرجال التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 إلى 27 من يناير المقبل .

أكد مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية أن المدير الفنى اختار 21 لاعبا لمعسكرى صربيا والسويد والذى سيتخلله 4 مباريات دولية ضد منتخبا صربيا والسويد موضحا أن الفريق سينتقل مباشرة بعد معسكر صربيا إلى السويد مباشرة ثم العودة للقاهرة .

تضم القائمة كلا من كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب . ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر . وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر . أمامفى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد . وإستبعاد المدير الفنى ٥ لاعبين هم عبد الرحمن حميد وعمر سامى وَعَبَد الرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة فى عضلة الصدر وكريم أيمن للإصابة فى العضلة الخلفية .

سيقوم المدير الفنى الأسبانى للمنتخب باستبعاد 3 لاعبين أخرين بعد العودة من السويد وتحديدا خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل وخلال معسكر المنتخب الأخير بالقاهرة لتكون القائمة النهائية للمنتخب 18 لاعبا وفقا لقواعد الاتحاد الأفريقى قبل السفر إلى تونس يوم 14 يناير المقبل.