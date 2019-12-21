شكرا لقرائتكم كاف يستقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد عادل محفوظ مدير المنتخب أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر و الجزائر و المغرب و تونس و ليبيا بالإضافة إلى موريتانيا ، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

تابع محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا.