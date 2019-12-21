شكرا لقرائتكم تعرف على أولويات تجديد الأهلي عقود سليمان وفتحي وإكرامي وعاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو النادي الأهلي، أولويات تجديد عقود الرباعي وليد سليمان وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبو الفريق الأول، الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وقرر النادي الأهلي، ترتيب جلسات تجديد عقود رباعي الكبار، وفقا لرؤية معينة، وضعها مسئولو القلعة الحمراء، حيث سيكون وليد سليمان أول اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم بعد جلسات قادمة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، للاتفاق على كافة تفاصيل عقده المالية.

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وبعد تجديد عقد وليد سليمان سيكون أحمد فتحي ثاني اللاعبين المنتظر التجديد معهم، ثم شريف إكرامي وأخيرا حسام عاشور، وذلك وفقا للترتيب الذي حدده مسئولو النادي الأهلي لحسم ملف التجديد للرباعي.

ولن تشهد مفاوضات النادي الأهلي مع رباعي التجديد اختلافات كثيرة، حيث سيوقع اللاعبين الأربعة على عقود لمدة موسمين، وقد تشهد القيمة المالية اختلافا طفيفا بين لاعب وآخر.

ويتصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق 7 انتصارات من 7 مباريات خاضها بالموسم الحالي، كما أصبح الفريق الأحمر أقوي هجوم بتسجيل 19 هدف وكذلك أقوي دفاع باستقبال هدف وحيد فى مباراة أسوان.