شكرا لقرائتكم موقف إيهاب جلال من تدريب بيراميدز خلفا للفرنسى ديسابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الفريق الكروى الأول للمصرى البورسعيدي مساء اليوم السبت نظيره فريق بيراميدز باستاد السويس الجديد فى الجولة التاسعة للدورى، وقد ظهر أن هناك عدة تغييرات ستشمل التشكيلة الأساسية بعد ظهور اكثر من لاعب بمستوى سيئ خلال المباراة الأخيرة بالدورى .

وأكد المدير الفني للفريق ايهاب جلال، على جاهزية فريقه المصري لمباراة اليوم، التي يخوضها اللاعبون بكامل تركيزهم، مؤكدًا أنه حرص على عقد عدد من الاجتماعات معهم للتأكيد على ثقته التامة في قدراتهم والتي تؤهلهم لتجاوز تلك الفترة الحرجة.

وأضاف جلال، أنه لن يترك المصري ويقود أي من الفرق الأخرى بالدوري الممتاز، مؤكدًا أن تولي تدريب المصري بما له من جماهيرية طاغية في بورسعيد وتاريخ يقترب على المائة عام شرف لا يضاهيه شرف لأي مدير فني.

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ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع إيهاب جلال، في الأيام الماضية، من أجل إقناعه بتوليه تدريب الفريق خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الـ12، في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين ، وتعادل في مباراة واحدة أ ، وتعرض للهزيمة في 4 مباريات.