شكرا لقرائتكم المصري ضد بيراميدز.. إدارة بورسعيد تجدد الثقة فى إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الفريق الكروى الاول للمصرى البورسعيدي مساء اليوم السبت نظيره فريق بيراميدز باستاد السويس الجديد فى الجولة التاسعة للدورى ، وقد ظهر أن هناك عدة تغييرات ستشمل التشكيلة الأساسية بعد ظهور اكثر من لاعب بمستوى سئ خلال المباراة الأخيرة بالدورى .

وزار أعضاء مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، ممثلًا في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد عوض عضوا مجلس الإدارة مقر إقامة الفريق ، بأحد فنادق العين السخنة، قبل ساعات قليلة من مباراة بيراميدز، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الممتاز.

وجدد مجلس إدارة المصري خلال اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تجاوز الكبوة الحالية والعودة مجددًا إلى مسيرة الانتصارات وإسعاد جماهير المصري بعد سلسلة من النتائج السلبية في المسابقة المحلية.

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بينما أعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهاز الفني، الذي يبذل قصارى جهده مع الفريق، إلا أن غياب التوفيق خلال الفترة الأخيرة كان له الدور الأكبر في تراجع النتائج بالتحديد في المسابقة المحلية.