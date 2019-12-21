شكرا لقرائتكم الجبلاية تدرس استضافة أمم أفريقيا مواليد 2001 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استضافة دورة شمال أفريقيا مواليد 2001 المؤهلة بشكل رسمى إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا، بعد تغيير نظام التصفيات بإقامة مباراة ذهابا و إيابا بنظام القرعة .

وكان الاتحاد الأفريقى –كاف- قد استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا، و أكد عادل محفوظ مدير المنتخب أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر و الجزائر و المغرب و تونس و ليبيا بالإضافة إلى موريتانيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

أضاف عادل محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا.