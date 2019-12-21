لامبارد عن مورينيو: تطورت معه الآن انا مدرب وسأفوز عليه

السبت 21 ديسمبر 2019

يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً علي توتنهام هوتسبير في ديربي لندني كبير غدا الأحد في السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، في الأسبوع الثامن عشر ، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

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ونقلت وسائل الإعلام الإنجليزية تصريحات المدرب الشاب لامبارد عن مورينيو حيث قال ؛ لقد تطورت مع مورينيو كلاعب ولكن الآن انا مدرب لفريق تشيلسي ولا نية سوي الفوز يوم الأحد علي توتنهام في ملعبهم .

وأضاف ؛ إختيارات اللاعبين ، حقا لا أعرف سيكون أمراً صعباً بالنسبة لي ، فجميع اللاعبين يقومون بأداء رائع يجعلون أي مدرب في حيرة في إختيار التشكيل .

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد ٢٩ نقطة ، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد ٢٦ نقطة .