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الأرسنال يخون السيتي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 21 ديسمبر 2019

يتولي مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي المدير الفني لفريق الأرسنال والذي يمر بفترة تخبط وسوء نتائج كبير منذ رحيل المدرب المخضرم أرسين فينجر عن الفريق .

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وأشارت الصحف الأنجليزية إستياء إدارة مانشستر سيتي من نادي أرسنال بسبب الطريقة السرية التي تعمدو الوصول إليها من أجل التعاقد مع أرتيتا .

وأضافت وسائل الإعلام البريطانية أن نادي مانشستر سيتي لن يقوم بأي إجراءات قانونية ضد فريق أرسنال علي الرغم من خيانة أرسنال لهم من أجل أن لا تتوتر العلاقات بينهم .

وينتظر مايكل أرتيتا المدير الفني الجديد للجانرز إختبار صعب عندما يحل ضيفاً علي إيفرتون اليوم في إفتتاحية الجولة ال١٨ من منافسات الممتاز "البريمرليج" .

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