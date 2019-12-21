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شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبيرة لجمهور برشلونة والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
يستضيف اليوم العملاق الكتالوني برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، علي ملعب الكامب نو ، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الأسباني "الليجا" .
وتلقي جمهور البلوجرانا خبر صادم حيث تحول الشكوك حول مشاركة الثنائي ميسي وسواريز في المباراة القادمة أمام أسبانيول ، بسبب أجازة أعياد الميلاد وسفر النجمين إلي بلادهم وعودتهم قبل المباراة بيومين فقط ، وقد يحدث الغياب بسبب الإرهاق .
جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول الترتيب العام بالليجا بعد التعادل السلبي في الكلاسيكو المباراة الماضية حيث يتصدر البرسا الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد وبرصيد ٣٦ نقطة لكلاً منهما .
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