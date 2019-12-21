مانشستر سيتي يهدد أحلام ليستر سيتي في مطاردة ليفربول

السبت 21 ديسمبر 2019

يحل فريق ليستر سيتي يحل ضيفا ثقيلا على نظيره مان سيتي على ملعب الاتحاد، في ختام اليوم الأول من منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، حيث تجمع بين صاحب المركز الثاني الثعالب برصيد 39 نقطة وصاحب المركز الثالث السيتيزن برصيد 35.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 وقناة Bein Sport 4K.

معلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

يعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

ويسعى السيتيزن لاستغلال عدم خوض متصدر جدول ترتيب البريميرليج نادي ليفربول لمباراته بالجولة الحالية أمام وست هام يونايتد، ومحاولة تقليص الفارق من 14 نقطة إلى 11 نقطة.

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ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : إيدرسون موراييش.

خط الدفاع : نيكولاس أوتاميندي - فيرناندينيو - بينيامين ميندي - كايل ووكر.

خط الوسط : إلكاي جوندوجان - رودريجو - فيل فودين - كيفين دي بروين - رحيم ستيرلينج.

خط الهجوم : جابرييل جيسوس.

في حين يمتلك ليستر سيتي العديد من الأوراق الرابحة التي ظهرت في الموسم الحالي بشكل قوي وصنعت الفارق، من بينهم المهاجم جيمي فاري والإنجليزي المتألق ماديسون، تحت قيادة المدرب برندان رودجرز.

ومن المقرر أن يدخل ليستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: بن تشلويل - جوني إيفانز - كاجالار سوينكو - ريكاردو بيريرا

خط الوسط: ويلفريد نديدي - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - دينيس برايت - مارك ألبرايتون

خط الهجوم: جيمي فاردي.