شكرا لقرائتكم خبر عن معلق والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وألافيس في الليجا والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على أرضية ملعب كامب نو.

ويسعى العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز، بعد التعادل في الجولة السابقة أمام غريمة التقليدي ريال مدريد بدون اهداف. معلق مباراة برشلونة وألافيس يعلق على المباراة، علي محمد علي، عبر قناة beIN SPORTS HD3. Advertisements التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألافيس: حراسة المرمى: مارك تير شتيجن. خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليه، بيكيه، سيميدو. خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش. خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي. ويدخل البارسا اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب وفي رصيده 36 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وديبورتيفو آلافيس، في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلق والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وألافيس في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.