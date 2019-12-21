الامارات | معسكر تدريبي للوحدات الاردني في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر تدريبي للوحدات الاردني في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف نادي الامارات شقيقه الوحدات الاردني خلال الفترة (6-11) يناير المقبل في المعسكر التدريبي الذي سيقيمه الفريق الاردني على مرحلتين في كل من رأس الخيمة ودبي وذلك استعدادا لاستئناف بطولة درع الاتحاد والاستعداد لانطلاقة الدوري الأردني، و وعقد النادي اول من امس اجتماعا تحضيريا ضم رئيس شركة كرة القدم لنادي الامارات محمد اسماعيل العوضي ورئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات وعضو ادارة الصقور ناجي محمد ناجي والقطب الإماراتي أحمد السلومي ورجل الأعمال الأردني نائل النمر متعهد المعسكر، وبحث الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة وتوزيع الأدوار ومناقشة التحضيرات اللازمة لإقامة المعسكر.

وثمن العوضي اختيار إدارة الوحدات لنادي الإمارات مكاناً لمعسكرهم التحضيري، مؤكداً على أهمية إقامة هذه العلاقات وتقويتها مع مختلف الأندية والتي تؤدي في النهاية لزيادة الترابط والتقارب بين الرياضيين، مؤكدا أن النادي سيسخر كل امكانياته ومرافقه لخدمة الأشقاء الأردنيين خلال فترة معسكرهم التدريبي، وسيكون الجميع محط ترحيب.

من جانبه قال الدكتور بشار الحوامدة: نحن متحمسون للغاية لانطلاق المعسكر في إمارة رأس الخيمة ونادي الإمارات على وجه الخصوص حيث شعرنا بأجواء رائعة ومميزة خلال اللقاء الذي جمعنا مع الاشقاء، مقدرين هذا الاستقبال وهذه الحفاوة الكبيرة التي لمسناها منذ وصولنا إلى رأس الخيمة.

وبدوره أشاد نائل النمر متعهد المعسكر، بجهود إدارة نادي الإمارات في التحضير لاستضافة تدريبات فريق الوحدات، وأكد انه هناك شبه اتفاق بين الناديين على توقيع توأمة في الأيام المقبلة، بعد صياغتها وفقاً لما تم الاجماع عليه بشكل مبدأي في المناقشات التي جمعت الطرفين وتأتي لتفعيل سبل الشراكة بين الناديين الشقيقين، كما إن الاجتماع اتسم بالإيجابية والموضوعية وبما يعود بالنفع على الطرفين.