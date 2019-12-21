صدمة كبيرة لجمهور برشلونة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

يستضيف اليوم العملاق الكتالوني برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، علي ملعب الكامب نو ، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الأسباني "الليجا" .



وتلقي جمهور البلوجرانا خبر صادم حيث تحول الشكوك حول مشاركة الثنائي ميسي وسواريز في المباراة القادمة أمام أسبانيول ، بسبب أجازة أعياد الميلاد وسفر النجمين إلي بلادهم وعودتهم قبل المباراة بيومين فقط ، وقد يحدث الغياب بسبب الإرهاق .

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول الترتيب العام بالليجا بعد التعادل السلبي في الكلاسيكو المباراة الماضية حيث يتصدر البرسا الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد وبرصيد ٣٦ نقطة لكلاً منهما .