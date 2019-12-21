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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
تقام اليوم السبت 21-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ليفربول أمام فلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية، ومباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في البريميرليج.
حيث يلاقي أرسنال نظيره إيفرتون، ومانشستر سيتي يصطدم بـ ليستر سيتي، في البريميرليج.
ويلتقي ليفربول الإنجليزي أمام فلامينجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
مونتيري x الهلال، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
ليفربول x فلامينجو، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة x طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.
وادي دجلة x إنبي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.
المصري x بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون x أرسنال، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
أستون فيلا x ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.
مانشستر سيتي x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
برشلونة x ألافيس، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إنتر ميلان x جنوى،تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونيخ x فولفسبورج، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان x أميان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.
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