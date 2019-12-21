أرسنال بالقيادة الفنية الجديدة أمام صحوة إيفرتون في البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

يلتقي فريق آرسنال أمام نظيرة إيفرتون، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب جوديسون بارك.



يبحث أرسنال بقيادة أرتيتا المدير الفني الجديد، عن فوز ربما غاب لأيام كثيرة بعد أن خسر المدفعجية في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

في المقابل فريق إيفرتون، يدخل اللقاء وهو منتشي بالفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالتعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، ويسعى للقضاء على أحلام أرسنال في تحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون

تنطلق مباراة أرسنال مع إيفرتون في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ، الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة إيفرتون وأرسنال

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تذاع مباراة إيفرتون وأرسنال عبر قناة bein sport HD 2.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام إيفرتون:

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: ديفيد لويز - كونستانتينوس مافروبانوس - كالوم تشامبيرس - مايتلاند نيلس

خط الوسط: جرانيت تشاكا - جندوزي - لوكاس توريرا

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - أليكسندر لاكازيت - بيير إيميريك أوباميانج.

ويحتل نادي أرسنال المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.