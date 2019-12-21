الهلال يتطلع للمركز الثالث أمام مونتيري القوي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

يستضيف ملعب خليفة الدولي مباراة الهلال السعودي أمام نظيره مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية في نسخته الحالية المقامة في قطر.



وكان الهلال قد سقط أمام فلامينجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونفس الشئ بالنسبة لـ مونتيري حيث سقط أمام بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي ، وخسر منه بهدف مقابل هدفين، رغم الأداء القوي الذي ظهر به الفريق المكسيكي.

موعد مباراة الهلال ومونتيري

تنطلق مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ومونتيري

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تنقل مباراة الهلال ومونتيري على قناة Bein Sport HD 1، في مواجهة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

معلقو مباراة الهلال ومونتيري

يعلق على أحداث مباراة الهلال ومونتيري، عامر الخوذيري وسمير اليعقوبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري – عبد الله عطيف – كولار- نواف العابد.

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميز.