الانتصار الأخير.. ليفربول المتطلع للقب الأول أمام فلامنجو البرازيلي في كأس عالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

ليفربول يتطلع للحصول على اللقب الأول أمام فلامينجو الطموح في نهائي كأس العالم للأندية.. فمن ينتصر؟



يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيرة فلامينجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حالياً في قطر، في اللقاء الذي سيقام على استاد خليفة الدولي.

يأمل فريق ليفربول الإنجليزي في حصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تخطى عقبة فريق مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي بهدفين لهدف.

ويتطلع الفريق الإنجليزي لمواصلة نتائجه الرائعة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المخضرم يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

في المقابل يسعى فريق فلامينجو لقلب الطاولة على فريق ليفربول في لقاء اليوم وحصد لقب البطولة للمرة الأولى في التاريخ ومواصلة عروضه ونتائجه الإيجابية في البطولة بعد الانتصار على الهلال السعودي في لقاء نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حيث وعد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامينجو، جماهير الفريق بتقديم عرض قوي ومثير أمام بطل دوري أبطال أوروبا وتقدم مباراة تليق بإمكانيات وقدرات النادي البرازيلي.

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ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – جو جوميز – روبيرتسون – اليكسندر أرنولد

خط الوسط: هينديرسون – تشامبيرلين – ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو.

في المقابل، يبدأ خورخي جيسوس، المدير الفني لفلامينجو اللقاء يتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي : دييغو الفيش

الدفاع : رودريغو روسو ، بابلو ماري ، رافينيا ، فيلبي لويس

الوسط : ويليان أراو ، جيرسون ، دي أراسكايتا ، إيفرتون .

الهجوم : برونو هينريجي ، جابريل.