موعد والقنوات الناقلة ومعلقي مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيرة فلامينجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حالياً في قطر، في اللقاء الذي سيقام على استاد خليفة الدولي.



حيث نجح فريق ليفربول الإنجليزي في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على فريق مونتيري المكسيكي.

وتغلب ليفربول على مونتيري المكسيكي بصعوبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، عن طريق نابي كيتا وفيرمينيو، في مباراة نصف نهائي البطولة.

ويواجه ليفربول نظيره فلامينجو في المباراة النهائية، حيث تأهل الفريق البرازيلي بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول وفلامينجو

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تُقام المباراة النهائية بين ليفربول وفلامينجو مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1، وقناة الكأس القطرية 3، وقناة الكأس القطرية 6.

معلقو مباراة ليفربول ومونتيري

يعلق حفيظ دراجي عبر قناة bein sports hd1.

يعلق أحمد الطيب عبر قناة الكأس القطرية 3.

يعلق خليل البلوشي عبر وقناة الكأس القطرية 6.