الاسماعيلى يبدأ رحلة البحث عن صفقات متألقة فى الميركاتو الشتوى

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التعاقدات التى أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفى الماضى، لم تشمل أى ظهير أيسر، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد، ظهير أيسر، لحل الأزمة التى يعانى منها الفريق قبل أن يتعرض للإصابة ويظهر الصاعد الواعد محمود البدرى الذى يحتاج مزيد من الوقت لإكتساب الخبرة فضلا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط هجوم الدراويش بجانب المهاجمين المتواجدين.
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