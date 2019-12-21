الاسماعيلى يبدأ رحلة البحث عن صفقات متألقة فى الميركاتو الشتوى

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جدة - عمرو شويل يعكف مسئولو لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى خلال الأونة الاخيرة على مشاهدة مقاطع فيديو لبعض اللاعبين المرشحين للإنضمام لقلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة . ويأمل مسئولو الدراويش فى إيجاد لاعبين مميزين فى مركزى الظهير الأيسر والمهاجم وبمبالغ مالية مناسبة لإمكانيات النادى، من أجل التحرك للتعاقد معهم قبل فتح باب القيد الشتوى التعاقدات التى أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفى الماضى، لم تشمل أى ظهير أيسر، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد، ظهير أيسر، لحل الأزمة التى يعانى منها الفريق قبل أن يتعرض للإصابة ويظهر الصاعد الواعد محمود البدرى الذى يحتاج مزيد من الوقت لإكتساب الخبرة فضلا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط هجوم الدراويش بجانب المهاجمين المتواجدين.

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