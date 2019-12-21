أليو ديانج جاهز للمشاركة مع الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبى للأهلى أن المالى آليو ديانج لاعب سط الفريق، جاهز للمشاركة فى لقاء الاتحاد السكندرى، موضحاً أن الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى السمّانة خلال مباراة الإسماعيلى بسيطة ولا تدعو للقلق.

وكان ديانج قد شارك أساسياً فى مباراة الإسماعيلى أول أمس، الخميس، بالدورى وقدم خلالها مستوى جيدا طوال اللقاء الذى فاز فيه الأحمر بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان.

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وتعرض اللاعب المالى لإصابة بسيطة فى السمّانة خلال مباراة الإسماعيلى، لكن الجهاز الطبى للأهلى أكد خلال الساعات الماضية أن ديانج جاهز لمباراة الاتحاد السكندرى ولا يعانى من أية أثار لإصابة السمّانة.

ويلعب الأهلى مع الاتحاد فى الجولة العاشرة من الدورى بإستاد القاهرة بعد غد، الاثنين.