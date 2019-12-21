شكرا لقرائتكم الزمالك يشترط الحصول على نسبة مالية بعد رحيل مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى رئيس الزمالك، عروض بلجيكية وفرنسية لمصطفى محمد وتم رفضها بعدما كشف عن صعوبة التفريط فى اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، مع تحديد 5 مليون يورو لبيعه بشكل نهائى فى نهاية الموسم فى فترة الانتقالات الصيفية مع وضع بند بنسبة إعادة بيع لصالح الزمالك مع النادى الذى سينتقل له اللاعب نهاية الموسم بعدما وافق منصور على احترافه أوروبيا ولكن فى انتقالات الصيف وليس الشتاء، بعد تألق اللاعب خلال هذا الموسم سواء مع المنتخب الأولمبى وحصوله على لقب هداف كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة أو مع الفريق الأبيض.
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