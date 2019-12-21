شكرا لقرائتكم المصري ضد بيراميدز .. مجلس إدارة النادى البورسعيدي يزور معسكر الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم الفريق الكروى الاول للمصرى البورسعيدي استعداداته لمواجهة بيراميدز اليوم السبت المقبل باستاد السويس الجديد فى الجولة التاسعة للدورى، وقد ظهر أن هناك عدة تغييرات ستشمل التشكيلة الأساسية بعد ظهور اكثر من لاعب بمستوى سئ خلال المباراة الأخيرة بالدورى .

وبدورهم زار أعضاء مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، ممثلًا في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد عوض عضوا مجلس الإدارة مقر إقامة الفريق ، بأحد فنادق العين السخنة، قبل ساعات قليلة من مباراة بيراميدز، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهاز الفني، الذي يبذل قصارى جهده مع الفريق، إلا أن غياب التوفيق خلال الفترة الأخيرة كان له الدور الأكبر في تراجع النتائج بالتحديد في المسابقة المحلية.

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