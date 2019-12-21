اتحاد الكرة يرفض تعديل الحد الأقصى لسن مرشح الرئاسة

رفض مسؤولو اتحاد الكرة، اجراء تعديلات على الحد الأقصى لسن المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الجبلاية والمقرر اجراوءها في أغسطس المقبل. أغسطس المقبل. واتفق اتحاد الكرة على استمرار الحد الأقصى للترشح على مقعد الرئيس ليكون 7 عاما كما هو في لائحة النظام الاساسي للجبلاية. 7 عاما كما هو في لائحة النظام الاساسي للجبلاية. ويجري اتحاد الكرة عددا من التعديلات على لائحة النظام الاساسي تمهيداً للتصويت عليها في أول اجتماع للجمعية العمومية.

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