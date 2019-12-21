موعد مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة

ينتظر متابعي الكرة وعشاق النجم المصري محمد صلاح، مباراة ليفربول وفلامينجو البرازيلي، والتي تجمع الفريقين على استاد خليفة في نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

ووصل الليفر إلى المباراة النهائية بعد مواجهة صعبة مع مونيتري المكسيكي، تمكن الريدز من حسمها بصعوبة في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، بعد هدف فوز غالي سجله فيرمينو في

الدقائق الأخيرة.

يدخل ليفربول اللقاء باحثًا عن تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، في مشاركته الثانية بالبطولة، حيث شارك من قبل في نسخة 2005 وفشل في حصد اللقب بعد هزيمته في المباراة النهائية أمام ساو باولو البرازيلي.

فيما يبحث فريق فلامينجو البرازيلي عن تحقيق البطولة الأولى له خلال أول مشاركة لها، ليعيد الأندية البرازيلية للتتويج بالبطولة، حيث كان فريق كورينثيانز باوليستا، هو أخر من حقق اللقب من بلاد السامبا في نسخة 2012.

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موعد مباراة ليفربول وفلامينجو

تنطلق مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيليفي تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،

الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي