موعد مباراة ارسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

تبدأ اليوم السبت مباريات الجولة الـ 18 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يلتقي إيفرتون مع آرسنال على ملعب جوديسون بارك.
ويحتل آرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، ويسع لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من أداء الفريق، وكذلك في محاولة من اللاعبين لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب والذي لا يليق بممكانة آرسنال.
ويعاني آرسنال هذا الموسم، في الدوري بشكل واضح وهو ما أسفر عنإقالة الإسباني أوناي إيمري، وأعلنت إدارة الجانرز أمس الجمعة تعيين مايكل أرتيتا خلفًا له، في محاولة لإنقاذ موسم آرسنال، والبحث عن الإقتراب من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال اوروبا، وإن كان ذلك يبدو صعب إلى حد كبير.
وعلى الجانب الأخر فإن إيفرتون يعاني من مشاكل تشبه آرسنال فقد ام هو الأخر بإقالة مديره الفني البرتغالي ماركو سيلفا، ليتولىدنكان فيرجسون المهمة بشكل مؤقت، وإن كان الفريق لم يعلن حتى الأن عن اسم المدير الفني الجديد بشكل رسمي، على الرغم من ترديد اسم الإيطالي كارلو أنشلوتي.
ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، ويبحث الفريق عن تحقيق نتيجة إيجابية للإبتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب ليحاول تفادي شبح الهبوط بشكل مبكر.
موعد مباراة إيفرتون وآرسنال
تنطلق مباراة تشيلسي وبورنموث في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة،
الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة،
الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وآرسنال
تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 2
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