اتحاد الكرة يبدأ تدريب الحكام على تقنية الفيديو في يناير

استقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على بدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو خلال شهر يناير المقبل تمهيدا لتطبيق التقنية في فبراير.
واتفق مسؤولو الجبلاية على أن تكون مدةالتدريب من 3 ل4 أسابيع، ويسعى اتحاد الكرة للحصول على IFAB على مدة التدريب الذي يشهد تكثيفا لعدد الساعات.
وقرر الاتحاد مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع ال VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية .
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